В России продали 250 тысяч легковых автомобилей в январе — апреле

В январе — апреле 2023 года в России продали 314,5 тыс. транспортных средств, что на 12% меньше, чем годом ранее.

РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Около 80% проданных новых машин были легковыми — 246,9 тыс. Также реализовано 23,5 тыс. лёгких коммерческих автомобилей и 38,6 тыс. грузовых. Кроме того, продано 5,5 тыс. автобусов. Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.