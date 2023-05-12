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В России продали 250 тысяч легковых автомобилей в январе — апреле

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В январе — апреле 2023 года в России продали 314,5 тыс. транспортных средств, что на 12% меньше, чем годом ранее.
В России продали 250 тысяч легковых автомобилей в январе — апреле
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Около 80% проданных новых машин были легковыми — 246,9 тыс.

Также реализовано 23,5 тыс. лёгких коммерческих автомобилей и 38,6 тыс. грузовых.

Кроме того, продано 5,5 тыс. автобусов.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

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