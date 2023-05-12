В России продали 250 тысяч легковых автомобилей в январе — апреле
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Около 80% проданных новых машин были легковыми — 246,9 тыс.
Также реализовано 23,5 тыс. лёгких коммерческих автомобилей и 38,6 тыс. грузовых.
Кроме того, продано 5,5 тыс. автобусов.
Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.