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В ТПП рассказали о сотрудничестве России с другими странами по созданию общих газомоторных маршрутов

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Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин рассказал о работе подкомитета по газомоторному топливу.
В ТПП рассказали о сотрудничестве России с другими странами по созданию общих газомоторных маршрутов
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что наибольшие перспективы имеет сотрудничество в сфере перевода транспорта на газомоторное топливо с такими странами, как Китай, Индия и Иран.

Ещё одной точкой соприкосновения он назвал создание общих газомоторных маршрутов. Такая работа уже проходит на международном транспортном коридоре «Север — Юг», который в перспективе объединит Россию, Азербайджан и Иран.

«Несмотря на принимаемые меры, низкая загрузка станций остаётся одной из самых актуальных проблем на рынке газомоторного топлива. Сегодня в среднем сеть автомобильных газонаполнительных станций, например, в России загружена на 34%. Уже сейчас действующие АГНКС способны заправлять до полумиллиона автомобилей, тогда как в российском автопарке их насчитывается всего 285 тыс.», — добавил Курочкин.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах китайских электромобилей в России.

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