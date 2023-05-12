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Более 8,5 тысячи пациентов получили экстренную медпомощь во флагманском центре НИИ имени Склифосовского

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Более 8,5 тыс. пациентов получили экстренную медпомощь во флагманском центре НИИ имени Склифосовского за два месяца, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Более 8,5 тысячи пациентов получили экстренную медпомощь во флагманском центре НИИ имени Склифосовского
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Все основные службы Склифа, участвующие в приёме пациентов, сейчас расположены именно здесь, что ускоряет процесс оказания медицинской помощи. К примеру, продуманная логистика флагманского центра позволила сократить время до восстановления кровотока в артериях сердца при инфаркте до рекордных 16 минут», — сказала Ракова.

Чаще всего пациенты обращались с травмами (около четверти случаев). Также требовалась помощь по острой хирургической патологии (20%).

Ранее НСН сообщила, что более 8,2 млн лучевых исследований было выполнено в Москве в 2022 году с помощью современной тяжёлой профильной техники.

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