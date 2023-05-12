Более 8,5 тысячи пациентов получили экстренную медпомощь во флагманском центре НИИ имени Склифосовского
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Все основные службы Склифа, участвующие в приёме пациентов, сейчас расположены именно здесь, что ускоряет процесс оказания медицинской помощи. К примеру, продуманная логистика флагманского центра позволила сократить время до восстановления кровотока в артериях сердца при инфаркте до рекордных 16 минут», — сказала Ракова.
Чаще всего пациенты обращались с травмами (около четверти случаев). Также требовалась помощь по острой хирургической патологии (20%).
Ранее НСН сообщила, что более 8,2 млн лучевых исследований было выполнено в Москве в 2022 году с помощью современной тяжёлой профильной техники.