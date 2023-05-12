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Число посетителей Московской недели интерьера и дизайна превысило 250 тысяч

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Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы Московской недели интерьера и дизайна. По его словам, было на 46% больше представленных брендов и на 20% больше посетителей.
Число посетителей Московской недели интерьера и дизайна превысило 250 тысяч
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог Собянина.

«Гостям представили мебель, декор, текстиль, отделку, свет, сантехнику, посуду и керамику, двери, окна и витражи, ковры, ароматы, озеленение и многое другое», — отметил мэр.

В ходе деловой программы состоялось более 100 сессий. Подписано 17 соглашений о сотрудничестве.

«В успехе II Московской недели интерьера и дизайна можно было убедиться на подходе к 57 павильону ВДНХ. Очередь — как на популярную выставку в Пушкинский музей», — цитирует Собянина «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что фестиваль медиаискусства «Сияние Кремля» пройдёт 18—20 мая в Казани.

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