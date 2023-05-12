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Татарстан примет участие в восстановлении города Рубежного в ЛНР

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Татарстан будет заниматься восстановлением города Рубежного в ЛНР, заявила руководитель пресс-службы раиса республики Лилия Галимова.
Татарстан примет участие в восстановлении города Рубежного в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В Рубежный выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава администрации раиса республики Асгат Сафаров. Делегация также посетила соседний Лисичанск, который находится под шефством Татарстана.

Основная задача, которую ставит республика в восстановлении Рубежного, — приведение в порядок инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности людей.

Ранее телеканал «360» сообщил, что строители из Московской области восстановят 31 социальный объект в Мариуполе в 2023 году.

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