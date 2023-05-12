Татарстан примет участие в восстановлении города Рубежного в ЛНР
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
В Рубежный выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава администрации раиса республики Асгат Сафаров. Делегация также посетила соседний Лисичанск, который находится под шефством Татарстана.
Основная задача, которую ставит республика в восстановлении Рубежного, — приведение в порядок инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности людей.
Ранее телеканал «360» сообщил, что строители из Московской области восстановят 31 социальный объект в Мариуполе в 2023 году.