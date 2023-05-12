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Депутат Кошелев разъяснил принципы единого закона о тишине

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев прокомментировал закон о тишине.
Депутат Кошелев разъяснил принципы единого закона о тишине
  • РИА Новости

«Закон касается прав граждан и нормального добрососедства. Закон о тишине, который мы разработали, наделяет управляющую компанию правом проводить разъяснительную работу с гражданами, у неё возникнет право составлять акт и этот акт направлять либо участковому, либо ГЖИ», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, этот акт будет являться поводом для установления административного правонарушения и назначения штрафа для нарушителя.

Как отметил Кошелев, у управляющей компании появится реальный механизм воздействия на непорядочных соседей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выдвинула предложение штрафовать водителей, нарушающих тишину в ночное время.

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