Терапевт Чернышова: температура может повышаться под воздействием стресса

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, в каких случаях может повышаться температура.

«Температура может повышаться под воздействием стресса, это так называемый термоневроз. Она также может подниматься из-за переутомления, когда человек просто сильно устал», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, такая реакция может возникать и как побочный эффект при приёме некоторых препаратов.

Как отметила Чернышова, ещё одна причина повышения температуры — тепловой удар.

«После операций, в том числе удаления зуба, может быть повышение температуры. Это нормальная реакция организма, ничего страшного в этом нет», — добавила она.

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