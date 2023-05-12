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Лимитированная коллекция карт «Стрелка» с уникальным дизайном появится в Подмосковье

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В Московской области в ближайшее время в продажу поступит лимитированная коллекция карт «Стрелка» с тремя эксклюзивными вариантами дизайна.
Лимитированная коллекция карт «Стрелка» с уникальным дизайном появится в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Отмечается, что на конкурс, объявленный Минтрансом региона и «Мострансавто», поступило свыше 50 макетов из разных городов региона. Жители могли проголосовать за понравившийся вариант на портале «Добродел».

Тираж лимитированной партии — 6 тыс. экземпляров. Карты выполнены в трёх дизайнах.

В конце марта НСН передавала, что в Москве запустят ещё 29 маршрутов электробусов.

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