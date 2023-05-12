В Подмосковье онлайн-сервис «Детство» посетили более 20 тысяч пользователей
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Сервис содержит актуальную медицинскую и правовую информацию для врачей и родителей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправление региона.
Самыми востребованными страницами портала стали «Справочник родителя» и «Родительский университет» с ответами педиатров и календарём прививок.
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».