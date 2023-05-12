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В Подмосковье онлайн-сервис «Детство» посетили более 20 тысяч пользователей

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В Московской области услугами Единого медицинского портала о рождении, развитии и лечении детей «Детство» воспользовались более 20 тыс. жителей с момента запуска сервиса в марте 2023 года.
В Подмосковье онлайн-сервис «Детство» посетили более 20 тысяч пользователей
  • Gettyimages.ru

Сервис содержит актуальную медицинскую и правовую информацию для врачей и родителей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправление региона.

Самыми востребованными страницами портала стали «Справочник родителя» и «Родительский университет» с ответами педиатров и календарём прививок.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

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