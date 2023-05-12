В Подмосковье онлайн-сервис «Детство» посетили более 20 тысяч пользователей

В Московской области услугами Единого медицинского портала о рождении, развитии и лечении детей «Детство» воспользовались более 20 тыс. жителей с момента запуска сервиса в марте 2023 года.

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