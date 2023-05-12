Тюменский аэропорт Рощино принял около 700 тысяч пассажиров в 2023 году
- РИА Новости
Прирост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 31,5% — на 44 тыс. пассажиров больше, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Всего с начала 2023 года аэропорт принял почти 700 тыс. пассажиров, что на 21,4% больше, чем за период с января по апрель предыдущего года, когда этот показатель был равен 500 тыс.
Ранее сайт Nation News со ссылкой на Росавиацию сообщал, что российские авиакомпании в летний период совершат большее количество рейсов в пределах страны, чем зимой.