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«АльфаСтрахование»: за лето 2022 года больше всего травм россияне получили в июне

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В компании «АльфаСтрахование» в преддверии летнего сезона провели исследование и выяснили, что за всё лето 2022 года больше всего страховых случаев из-за травм было зафиксировано в июне.
«АльфаСтрахование»: за лето 2022 года больше всего травм россияне получили в июне
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Оказалось, что чаще всего летние травмы происходят во время занятий спортом. Так, 36,3% повреждений были получены россиянами в ходе игры в футбол. В числе иных травмоопасных видов спорта в исследовании упомянуты волейбол, бокс, катание на скейтах, роликах и велосипеде.

Большинство обращений по итогам минувшего года пришлось на июнь — 43,7%. В июле зафиксировали 31,4% обращений с травмами, в августе — 24,9%.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

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