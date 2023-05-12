«АльфаСтрахование»: за лето 2022 года больше всего травм россияне получили в июне

В компании «АльфаСтрахование» в преддверии летнего сезона провели исследование и выяснили, что за всё лето 2022 года больше всего страховых случаев из-за травм было зафиксировано в июне.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Оказалось, что чаще всего летние травмы происходят во время занятий спортом. Так, 36,3% повреждений были получены россиянами в ходе игры в футбол. В числе иных травмоопасных видов спорта в исследовании упомянуты волейбол, бокс, катание на скейтах, роликах и велосипеде.

Большинство обращений по итогам минувшего года пришлось на июнь — 43,7%. В июле зафиксировали 31,4% обращений с травмами, в августе — 24,9%.

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