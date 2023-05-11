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Подмосковная школа вожатых подготовит 300 студентов к летнему сезону

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Подмосковная школа вожатых подготовит к летнему сезону около 300 студентов. Запланированы тренинги и семинары.
Подмосковная школа вожатых подготовит 300 студентов к летнему сезону
  • © msr.mosreg.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

Теоретическую подготовку проходят в январе — апреле. Затем студенты сдают итоговую аттестацию и отправляются на выездной инструктив.

В случае успешного прохождения этапов подготовки вожатые начинают работу в детских лагерях региона.

Ранее телеканал «360» сообщил, что первая смена в детских лагерях Московской области начнётся 29 мая. В регионе будут работать свыше 30 учреждений.

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