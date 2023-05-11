Подмосковная школа вожатых подготовит 300 студентов к летнему сезону
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.
Теоретическую подготовку проходят в январе — апреле. Затем студенты сдают итоговую аттестацию и отправляются на выездной инструктив.
В случае успешного прохождения этапов подготовки вожатые начинают работу в детских лагерях региона.
Ранее телеканал «360» сообщил, что первая смена в детских лагерях Московской области начнётся 29 мая. В регионе будут работать свыше 30 учреждений.