К запуску МЦД-3 обновят 10 станций
- © mtdi.mosreg.ru
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минтранса.
«Работы в рамках подготовки запуска МЦД-3 включают техническое оснащение и капремонт станций, которые мы проводим совместно с коллегами из РЖД и Дептранса Москвы. Наша цель, как и в случае с четвёртым диаметром, создать комфортную, современную и доступную среду для пассажиров», — заявил гендиректор ЦППК Иван Конев.
В частности, на станциях Удельная, Быково, Красково и Кратово размещены системы оповещения и информационные стойки экстренной связи, светодиодное освещение и динамические табло.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.