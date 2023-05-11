К запуску МЦД-3 обновят 10 станций

К запуску третьего Московского центрального диаметра обновят десять станций. Также будет модернизирована пассажирская инфраструктура на Казанском направлении.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минтранса.

«Работы в рамках подготовки запуска МЦД-3 включают техническое оснащение и капремонт станций, которые мы проводим совместно с коллегами из РЖД и Дептранса Москвы. Наша цель, как и в случае с четвёртым диаметром, создать комфортную, современную и доступную среду для пассажиров», — заявил гендиректор ЦППК Иван Конев.

В частности, на станциях Удельная, Быково, Красково и Кратово размещены системы оповещения и информационные стойки экстренной связи, светодиодное освещение и динамические табло.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.