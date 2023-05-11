Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Курорты Кубани приняли 700 тысяч человек в майские праздники

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в майские праздники курорты региона приняли 700 тыс. человек.
Курорты Кубани приняли 700 тысяч человек в майские праздники
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Из них 500 тыс. отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, ещё 200 тыс. предпочли посетить наш край одним днём», — сказал Кондратьев.

По его словам, наибольшей популярностью пользовались Сочи, Анапа и Геленджик.

«Также наблюдаем интерес со стороны туристов к предгорным зонам — Апшеронскому, Лабинскому и Мостовскому районам», — уточнил глава региона.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить