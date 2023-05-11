Курорты Кубани приняли 700 тысяч человек в майские праздники

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в майские праздники курорты региона приняли 700 тыс. человек.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Из них 500 тыс. отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, ещё 200 тыс. предпочли посетить наш край одним днём», — сказал Кондратьев.

По его словам, наибольшей популярностью пользовались Сочи, Анапа и Геленджик.

«Также наблюдаем интерес со стороны туристов к предгорным зонам — Апшеронскому, Лабинскому и Мостовскому районам», — уточнил глава региона.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.