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Депутат Терентьев одобрил новые меры поддержки родителей детей-инвалидов

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Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев прокомментировал новые меры поддержки родителей детей-инвалидов. В частности, работающие матери и отцы смогут копить положенные им дополнительные оплачиваемые выходные и использовать их сразу до 24 дней подряд.
Депутат Терентьев одобрил новые меры поддержки родителей детей-инвалидов
  • Gettyimages.ru
  • © BRIAN MITCHELL

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Терентьев назвал эти инициативы нужными и позитивными. Он отметил, что раньше такая льгота не пользовалась большой популярностью, так как не всем и не всегда было удобно брать один дополнительный выходной в неделю. Теперь эти дни можно объединить.

«Если эти дни соединить с очередным отпуском, то получается полноценный период для реабилитации младшего члена семьи. Оздоровление очень важно, ведь чем меньше ребёнок болеет, тем больше можно уделять внимания его обучению, каким-то активностям», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали идею введения туристического кешбэка для инвалидов.

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