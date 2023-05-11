Депутат Терентьев одобрил новые меры поддержки родителей детей-инвалидов

Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев прокомментировал новые меры поддержки родителей детей-инвалидов. В частности, работающие матери и отцы смогут копить положенные им дополнительные оплачиваемые выходные и использовать их сразу до 24 дней подряд.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Терентьев назвал эти инициативы нужными и позитивными. Он отметил, что раньше такая льгота не пользовалась большой популярностью, так как не всем и не всегда было удобно брать один дополнительный выходной в неделю. Теперь эти дни можно объединить.

«Если эти дни соединить с очередным отпуском, то получается полноценный период для реабилитации младшего члена семьи. Оздоровление очень важно, ведь чем меньше ребёнок болеет, тем больше можно уделять внимания его обучению, каким-то активностям», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали идею введения туристического кешбэка для инвалидов.