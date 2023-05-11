Врач Савельева: перемена погоды негативно влияет на людей с хроническими болезнями

Старший врач-терапевт, участковый АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева предупредила, что резкая смена погоды может негативно сказаться на здоровье людей с хроническими заболеваниями.

В числе тех, кто наиболее подвержен погодным влияниям, — люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, диабетом, с нарушениями работы щитовидной железы и лишним весом, сообщила врач в разговоре с РИАМО.

Так, пациенты из группы риска могут испытывать обострение заболеваний, предупредила Савельева.

Она также отметила, что проблемы со здоровьем при погодных перепадах могут испытывать и пожилые люди. У них повышается риск скачков давления и аритмии.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.