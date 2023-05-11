Врач Савельева: перемена погоды негативно влияет на людей с хроническими болезнями
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В числе тех, кто наиболее подвержен погодным влияниям, — люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, диабетом, с нарушениями работы щитовидной железы и лишним весом, сообщила врач в разговоре с РИАМО.
Так, пациенты из группы риска могут испытывать обострение заболеваний, предупредила Савельева.
Она также отметила, что проблемы со здоровьем при погодных перепадах могут испытывать и пожилые люди. У них повышается риск скачков давления и аритмии.
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