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СК: в Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина найден тайник с боеприпасами

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Тайник, где хранились боеприпасы, с помощью которых была взорвана машина писателя Захара Прилепина, находился в Московской области.
СК: в Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина найден тайник с боеприпасами
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.

«Могу сказать, что нашли тайник в Московской области, где были боеприпасы», — сказал он, выступая на сессии «Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз» в рамках Петербургского международного юридического форума. Его слова приводит ТАСС.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. В машине, помимо писателя, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

СК квалифицировал произошедшее как терактПрилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.

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