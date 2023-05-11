СК: в Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина найден тайник с боеприпасами
- РИА Новости
Об этом сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.
«Могу сказать, что нашли тайник в Московской области, где были боеприпасы», — сказал он, выступая на сессии «Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз» в рамках Петербургского международного юридического форума. Его слова приводит ТАСС.
6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. В машине, помимо писателя, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.
СК квалифицировал произошедшее как теракт. Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.