Петербург и Сочи стали городами-лидерами по количеству бронирований на три дня в июне
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Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург с 22% трёхдневных бронирований, сообщает «Кубань 24». На втором месте Сочи — 15% бронирований, на третьем — Анапа с 5%.
Среднесуточная стоимость номера в Петербурге составляет 6,1 тыс. рублей, в Сочи — 3,6 тыс. рублей, в Анапе — 2,7 тыс. рублей.
В июне россиян ждут три выходных подряд — 10, 11 и 12 числа.
Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.