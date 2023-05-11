Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Петербург и Сочи стали городами-лидерами по количеству бронирований на три дня в июне

Короткая ссылка
Специалисты сервиса бронирования отелей и квартир Tvill.ru узнали, какие туристические направления стали наиболее популярными среди россиян на три дня в июне.
Петербург и Сочи стали городами-лидерами по количеству бронирований на три дня в июне
  • Gettyimages.ru
  • © Gonzalo Azumendi

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург с 22% трёхдневных бронирований, сообщает «Кубань 24». На втором месте Сочи — 15% бронирований, на третьем — Анапа с 5%.

Среднесуточная стоимость номера в Петербурге составляет 6,1 тыс. рублей, в Сочи — 3,6 тыс. рублей, в Анапе — 2,7 тыс. рублей.

В июне россиян ждут три выходных подряд — 10, 11 и 12 числа.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить