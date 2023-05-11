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В Татарстане реализуют программу развития предпринимательства среди молодёжи

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Министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков рассказал, что в 2023 году республика вошла в число пилотных регионов, в которых запустили программу по развитию молодёжного предпринимательства.
В Татарстане реализуют программу развития предпринимательства среди молодёжи
  • Gettyimages.ru
  • © Yagi-Studio

Об этом сообщает «Реальное время».

По его словам, в регионе совместно с коллегами из «Росмолодёжь. Бизнес» будут реализовывать различные мероприятия, направленные на развитие предпринимательской инициативы среди молодёжи.

В рамках программы пройдут онлайн- и офлайн-мероприятия по повышению уровня компетенций молодых предпринимателей.

Также в регионе состоится всероссийская акция «Бизнес не спит. Ночь правды», отметил Садыков.

Ранее НСН передавала, что московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства за пять лет одобрил столичным предприятиям займы на развитие внешнеэкономической деятельности на общую сумму 1,3 млрд рублей.

 

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