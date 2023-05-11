В Татарстане реализуют программу развития предпринимательства среди молодёжи
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Об этом сообщает «Реальное время».
По его словам, в регионе совместно с коллегами из «Росмолодёжь. Бизнес» будут реализовывать различные мероприятия, направленные на развитие предпринимательской инициативы среди молодёжи.
В рамках программы пройдут онлайн- и офлайн-мероприятия по повышению уровня компетенций молодых предпринимателей.
Также в регионе состоится всероссийская акция «Бизнес не спит. Ночь правды», отметил Садыков.
Ранее НСН передавала, что московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства за пять лет одобрил столичным предприятиям займы на развитие внешнеэкономической деятельности на общую сумму 1,3 млрд рублей.