В Татарстане реализуют программу развития предпринимательства среди молодёжи

Министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков рассказал, что в 2023 году республика вошла в число пилотных регионов, в которых запустили программу по развитию молодёжного предпринимательства.

Об этом сообщает «Реальное время».

По его словам, в регионе совместно с коллегами из «Росмолодёжь. Бизнес» будут реализовывать различные мероприятия, направленные на развитие предпринимательской инициативы среди молодёжи.

В рамках программы пройдут онлайн- и офлайн-мероприятия по повышению уровня компетенций молодых предпринимателей.

Также в регионе состоится всероссийская акция «Бизнес не спит. Ночь правды», отметил Садыков.

Ранее НСН передавала, что московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства за пять лет одобрил столичным предприятиям займы на развитие внешнеэкономической деятельности на общую сумму 1,3 млрд рублей.