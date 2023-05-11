Стая собак напала на ребёнка на Чукотке

На Чукотке стая собак напала на ученика первого класса, сообщил глава городского округа Иван Леюшкин.

«8 мая 2023 года за пределами города Певека произошло нападение стаи бродячих собак на несовершеннолетнего ребёнка, ученика 1-го класса», — написал Леюшкин в Telegram.

По его словам, в момент нападения ребёнок находился без присмотра взрослых.

Ребёнка госпитализировали, его жизни ничто не угрожает, добавил Леюшкин.

Ранее депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совфед инициативу законопроекта, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.

16 апреля в Оренбурге погиб ребёнок в результате нападения стаи бездомных собак во дворе собственного дома. Начальника управления ЖКХ Оренбурга задержали по обвинению в халатности.