Стая собак напала на ребёнка на Чукотке
«8 мая 2023 года за пределами города Певека произошло нападение стаи бродячих собак на несовершеннолетнего ребёнка, ученика 1-го класса», — написал Леюшкин в Telegram.
По его словам, в момент нападения ребёнок находился без присмотра взрослых.
Ребёнка госпитализировали, его жизни ничто не угрожает, добавил Леюшкин.
Ранее депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совфед инициативу законопроекта, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.
16 апреля в Оренбурге погиб ребёнок в результате нападения стаи бездомных собак во дворе собственного дома. Начальника управления ЖКХ Оренбурга задержали по обвинению в халатности.