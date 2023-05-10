Дерматолог Мошкова рассказала, что автозагар безвреден для кожи
Состав современных автобронзантов включает безопасные для кожи активные компоненты, которые получают из сахарной свёклы и малины, сообщила специалист в интервью «Москве 24».
В то же время Мошкова предупредила, что после использования автозагара затрудняется диагностика некоторых дерматозов. Кроме того, некоторые автобронзанты могут вызывать сухость кожи.
Искусственный загар, в отличие от естественного, не защищает кожу от УФ-лучей, отметила врач. Для этих целей она посоветовала использовать средства с SPF.
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