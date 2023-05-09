Финансовый консультант Волкова посоветовала применять системный подход для накопления средств на отпуск
«Сначала нужно обозначить ключевые параметры цели. Прежде всего, это сумма, которую необходимо накопить. Здесь важно уточнить все детали: транспортные расходы, деньги, которые нужно взять с собой, и срок, к которому эту сумму нужно сформировать», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
Как отметила эксперт, затем нужно просчитать, какой получается сумма в расчёте на месяц, неделю или день.
«После необходимо выбрать инструмент по формированию накоплений. Очень важно, чтобы ваши накопления не теряли покупательную способность и некий процент прибавлялся к ним за счёт грамотной подборки финансовых инструментов», — сказала Волкова.
По её словам, это может быть банковский депозит или другие инвестиционные инструменты.
«Кроме того, формируя накопления, нужно использовать всевозможные приёмы грамотной экономии: возврат кешбэка, скидки, бонусы», — рекомендовала эксперт.
Она добавила, что важно применять системный подход.
Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.