Финансовый консультант Волкова посоветовала применять системный подход для накопления средств на отпуск

Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова дала советы по накоплению средств на отпуск.

«Сначала нужно обозначить ключевые параметры цели. Прежде всего, это сумма, которую необходимо накопить. Здесь важно уточнить все детали: транспортные расходы, деньги, которые нужно взять с собой, и срок, к которому эту сумму нужно сформировать», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, затем нужно просчитать, какой получается сумма в расчёте на месяц, неделю или день.

«После необходимо выбрать инструмент по формированию накоплений. Очень важно, чтобы ваши накопления не теряли покупательную способность и некий процент прибавлялся к ним за счёт грамотной подборки финансовых инструментов», — сказала Волкова.

По её словам, это может быть банковский депозит или другие инвестиционные инструменты.

«Кроме того, формируя накопления, нужно использовать всевозможные приёмы грамотной экономии: возврат кешбэка, скидки, бонусы», — рекомендовала эксперт.

Она добавила, что важно применять системный подход.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.