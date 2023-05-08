«Ростех»: штурмовик Су-25 будет доработан под новые средства поражения
Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.
По его словам, эффективность новейшей модификации Су-25СМ3 повышена в разы.
«Самолёт может применять в том числе высокоточное оружие», — сказал Артяков.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для подвоза боеприпасов.
Также поступала информация, что «Ростех» внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортёры БТ-3Ф.