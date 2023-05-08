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«Ростех»: штурмовик Су-25 будет доработан под новые средства поражения

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Госкорпорация «Ростех» планирует доработать штурмовик Су-25 под новые средства поражения исходя их опыта его применения в СВО на Украине.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

По его словам, эффективность новейшей модификации Су-25СМ3 повышена в разы.

«Самолёт может применять в том числе высокоточное оружие», — сказал Артяков.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для подвоза боеприпасов.

Также поступала информация, что «Ростех» внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортёры БТ-3Ф.

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