Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Юрист Комсолев напомнил об ответственности за выращивание мака и конопли без лицензии

Короткая ссылка
Юрист Владимир Комсолев в интервью радио Sputnik напомнил, что на территории России запрещено выращивать мак и коноплю без лицензии, так как эти растения могут использоваться для изготовления наркотических средств.
Юрист Комсолев напомнил об ответственности за выращивание мака и конопли без лицензии
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

По его словам, владелец садового участка или огорода, где обнаружат эти растения, может быть привлечён к ответственности.

«Законодательство напрямую запрещает оборот наркотических средств, это разрешено только медицинским организациям, имеющим соответствующую лицензию», — объяснил специалист.

Кроме того, он предупредил, что дачников могут оштрафовать, если они выращивают на продажу любые сельскохозяйственные культуры.

Комсолев объяснил, что выращивание на продажу запрещено правилами производства и использования семян сельскохозяйственных растений. За такое нарушение может грозить предупреждение и штраф в размере 300 — 500 рублей.

При этом за выращивание урожая в личных целях ответственность не предусматривается, уточнил он.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, что ошибочный штраф или уголовное наказание за выращивание токсичных и психотропных растений на дачном участке можно оспорить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить