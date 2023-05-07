Юрист Комсолев напомнил об ответственности за выращивание мака и конопли без лицензии
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По его словам, владелец садового участка или огорода, где обнаружат эти растения, может быть привлечён к ответственности.
«Законодательство напрямую запрещает оборот наркотических средств, это разрешено только медицинским организациям, имеющим соответствующую лицензию», — объяснил специалист.
Кроме того, он предупредил, что дачников могут оштрафовать, если они выращивают на продажу любые сельскохозяйственные культуры.
Комсолев объяснил, что выращивание на продажу запрещено правилами производства и использования семян сельскохозяйственных растений. За такое нарушение может грозить предупреждение и штраф в размере 300 — 500 рублей.
При этом за выращивание урожая в личных целях ответственность не предусматривается, уточнил он.
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, что ошибочный штраф или уголовное наказание за выращивание токсичных и психотропных растений на дачном участке можно оспорить.