В Алтайском крае тушат лес рядом с населёнными пунктами

В Первомайском районе Алтайского края тушат лесное возгорание рядом с населёнными пунктами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный Telegram-канал «Ленина, 59».

«Локализацию пожара в лесу Первомайского района ведут лесные пожарные. Как сообщают в Минприроды региона, угрозы населённым пунктам, социально важным объектам и инфраструктуре нет. Возгорание произошло неподалёку от населённых пунктов Б. Ключи и Жилино», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на тушении пожара работают специалисты лесной службы. Они не допустили распространения огня глубже в лес и в направлении заправки, возгорание ушло в сторону водоёма.

Ранее замначальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий заявил о введении режима ЧС в лесах Свердловской области из-за пожаров.