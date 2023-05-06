Бастрыкин заявил, что нежелание признавать нацизм на Украине погубит страны Запада

Нежелание признать существование нацизма на Украине станет губительным для стран Запада, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Молчаливое согласие международного сообщества и нежелание признавать как само существование, так и пропаганду идей нацизма на территории Украины в дальнейшем повлечёт губительные последствия не только для соседних государств, но и для тех стран, которые так активно потакают дестабилизации ситуации у границ России», — цитирует РИА Новости Бастрыкина.

По его словам, попустительство украинскому национализму в условиях глобализации затронет также и страны Европы и Северной Америки.

Ранее стало известно, что СК России с 2014 года возбудил более 2,9 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе.