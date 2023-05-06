Бастрыкин заявил, что нежелание признавать нацизм на Украине погубит страны Запада
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«Молчаливое согласие международного сообщества и нежелание признавать как само существование, так и пропаганду идей нацизма на территории Украины в дальнейшем повлечёт губительные последствия не только для соседних государств, но и для тех стран, которые так активно потакают дестабилизации ситуации у границ России», — цитирует РИА Новости Бастрыкина.
По его словам, попустительство украинскому национализму в условиях глобализации затронет также и страны Европы и Северной Америки.
Ранее стало известно, что СК России с 2014 года возбудил более 2,9 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе.