В Рязанской области построят пять мусоросортировочных станций
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Объём инвестиций в проект может составить 2,4 млрд рублей без НДС. РЭО готов вложить в него до 95% от объёма инвестиций через льготный заём концессионеру, за счёт средств, полученных от размещения облигаций РЭО, — это более 2 млрд рублей», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Строительство будет проходить в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском, Скопинском районах.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что водные ресурсы принесли бюджету Подмосковья 500 млн рублей в 2022 году.