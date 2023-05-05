В Рязанской области построят пять мусоросортировочных станций

В Рязанской области до конца 2024 года построят девять объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе пять мусоросортировочных станций.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Объём инвестиций в проект может составить 2,4 млрд рублей без НДС. РЭО готов вложить в него до 95% от объёма инвестиций через льготный заём концессионеру, за счёт средств, полученных от размещения облигаций РЭО, — это более 2 млрд рублей», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Строительство будет проходить в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском, Скопинском районах.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что водные ресурсы принесли бюджету Подмосковья 500 млн рублей в 2022 году.