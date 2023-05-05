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В Кировской области разработали проект программы развития ЖКХ до 2030 года

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На заседании правительства Кировской области рассмотрели проект программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года. Документ должен пройти обсуждения с профессиональным сообществом, общественными организациями, депутатским корпусом, после чего его скорректируют.
В Кировской области разработали проект программы развития ЖКХ до 2030 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Проект включает несколько блоков по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и модернизации коммунальной инфраструктуры. Всего в проект включено свыше 1000 мероприятий.

«В проекте программы мы постарались описать текущее состояние отрасли для того, чтобы понимать, какие работы и какой их объём предстоит выполнить. После обсуждений с профессиональным сообществом, общественностью и депутатами проект программы будет скорректирован», — сказал заместитель председателя правительства региона, курирующий сферу ЖКХ, Алексей Жердев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье началась масштабная модернизация системы ЖКХ.

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