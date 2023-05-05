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В Москве рассказали о ходе обновления парка тяжёлой медицинской техники

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что более 8,2 млн лучевых исследований было выполнено в 2022 году с помощью современной тяжёлой профильной техники.
В Москве рассказали о ходе обновления парка тяжёлой медицинской техники
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Об этом сообщает НСН.

В частности, речь идёт о цифровом тяжёлом лучевом оборудовании: новых компьютерных томографах, МРТ, аппаратах магнитно-резонансной томографии и рентгена, флюорографах, маммографах и денситометрах.

Ракова также отметила важность внедрения цифровых технологий для удобства пациентов.

Цифровые диагностические устройства городских больниц и поликлиник объединены в единую сеть.

Ранее progorod43 сообщал, что в кировский Центр онкологии и медицинской радиологии поставили современное оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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