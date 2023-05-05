В Москве рассказали о ходе обновления парка тяжёлой медицинской техники

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что более 8,2 млн лучевых исследований было выполнено в 2022 году с помощью современной тяжёлой профильной техники.

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