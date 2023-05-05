В Москве рассказали о ходе обновления парка тяжёлой медицинской техники
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Об этом сообщает НСН.
В частности, речь идёт о цифровом тяжёлом лучевом оборудовании: новых компьютерных томографах, МРТ, аппаратах магнитно-резонансной томографии и рентгена, флюорографах, маммографах и денситометрах.
Ракова также отметила важность внедрения цифровых технологий для удобства пациентов.
Цифровые диагностические устройства городских больниц и поликлиник объединены в единую сеть.
Ранее progorod43 сообщал, что в кировский Центр онкологии и медицинской радиологии поставили современное оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение».