На Синявинских высотах в Ленобласти высадили геоглиф в виде слова «Искра»
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
«В этом году мы совместили Всероссийскую акцию «Сад памяти» с ещё одной региональной инициативой <…> — это посадка деревьев в форме геоглифа. Мы высадили деревья, которые посвящены операции «Искра». Думаю, когда сад разрастётся, то это будет видно с большой высоты», — заявил губернатор Александр Дрозденко.
В акции приняли участие волонтёры, представители некоммерческих организаций, ветеранского сообщества, местные жители.
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