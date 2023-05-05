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На Синявинских высотах в Ленобласти высадили геоглиф в виде слова «Искра»

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На Синявинских высотах в Ленинградской области высадили геоглиф в виде слова «Искра». Акция приурочена к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
На Синявинских высотах в Ленобласти высадили геоглиф в виде слова «Искра»
  • © lenobl.ru

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«В этом году мы совместили Всероссийскую акцию «Сад памяти» с ещё одной региональной инициативой <…> — это посадка деревьев в форме геоглифа. Мы высадили деревья, которые посвящены операции «Искра». Думаю, когда сад разрастётся, то это будет видно с большой высоты», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

В акции приняли участие волонтёры, представители некоммерческих организаций, ветеранского сообщества, местные жители.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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