В Подмосковье откроют филиал фонда «Защитники Отечества» в июне

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» откроется в Московской области 1 июня, заявил губернатор Андрей Воробьёв. Он обсудил перспективы сотрудничества с председателем фонда Анной Цивилёвой.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы выполняем поручение президента — это всё, что связано с заботой о героях и об их семьях. Как и во всех без исключения регионах, у нас развёрнута достаточно большая работа — созданы центры поддержки семей, мы находимся на постоянной связи и с детьми, и с супругами, и самими ребятами», — сказал Воробьёв.

Со своей стороны, Цивилёва отметила, что фонд персонально сопровождает ветеранов СВО и семьи военнослужащих.

«Такая структура в стране создаётся впервые, поэтому мы должны нарабатывать опыт, знания, чтобы это стало не просто разовой адресной помощью людям, а именно системой», — заявила она.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT создание в России фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.