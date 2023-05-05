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В «Аэрофлоте» опровергли информацию о сближении самолёта и беспилотника в Шереметьеве

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В авиакомпании «Аэрофлот» опровергли появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о сближении самолёта и беспилотника при посадке в аэропорту Шереметьево.
В «Аэрофлоте» опровергли информацию о сближении самолёта и беспилотника в Шереметьеве
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Информация о сближении неопознанного беспилотного летательного аппарата с воздушным судном не нашла подтверждения», — заявили в «Аэрофлоте».

В авиакомпании предположили, что либо это был «оптический обман» или, «что вероятнее всего», пассажиру, который сообщил о беспилотнике, «просто померещилось».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице со среды, 3 мая, ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов.

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