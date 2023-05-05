Исследование: 63% занимающихся спортом россиян не соблюдают принципы здорового питания
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Об этом пишут «Известия».
Опрос также показал, что лишь четверть опрошенных россиян (26%) с удовольствием занимаются спортом и правильно питаются.
Ещё 10% респондентов контролируют своё питание, но не прибегают к физическим нагрузкам.
При этом 45% участников отметили, что спорт и правильное питание необходимы для подготовки к лету. 31% признался, что следит за собой вне зависимости от сезона. 24% респондентов заявили, что вовсе не следят за своей физической формой.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить развитием панкреатита и холецистита.