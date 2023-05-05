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Компании комплекса горхозяйства Москвы переведут на усиленный режим работы в праздники

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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.
Компании комплекса горхозяйства Москвы переведут на усиленный режим работы в праздники
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИАМО.

«В преддверии Дня Победы все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», — сказал Бирюков.

К дежурству приступят 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Также в состоянии готовности будут находиться около 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Будет усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, добавил Бирюков.

Кроме того, бригады и спецтехника обеспечат уборку дорог, пешеходных зон и дворов.

По сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в апреле Пётр Бирюков сообщил о работах, которые провели в Москве перед завершением отопительного сезона.

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