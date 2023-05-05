Компании комплекса горхозяйства Москвы переведут на усиленный режим работы в праздники
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом сообщает РИАМО.
«В преддверии Дня Победы все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», — сказал Бирюков.
К дежурству приступят 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Также в состоянии готовности будут находиться около 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательных подразделений.
Будет усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, добавил Бирюков.
Кроме того, бригады и спецтехника обеспечат уборку дорог, пешеходных зон и дворов.
По сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в апреле Пётр Бирюков сообщил о работах, которые провели в Москве перед завершением отопительного сезона.