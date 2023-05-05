Омскую область посетили более 0,5 млн туристов в 2022 году

Количество туристов в Омской области увеличилось на 15% в 2022 году, соответствующий показатель превысил 500 тыс. человек. Эту тему обсудили на заседании областного правительства.

Об этом сообщает gorod55.ru.

«По сравнению с 2021 годом на 15% увеличилось число гостей региона, размещённых в гостиницах (2022 год — 521,6 тыс. человек, 2021 год — 454,4 тыс. человек), и на 31% увеличилась продолжительность пребывания гостей в Омске», — сказал министр культуры области Юрий Трофимов.

Таким образом, превышены допандемийные показатели в регионе, отметил он.

Также отмечено, что число посетителей культурных мероприятий (спектаклей, концертов) и посетителей музеев по итогам прошлого года достигло 1,5 млн.

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