Бастрыкин проконтролирует расследование обстоятельств гибели ребёнка в детсаду Тобольска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, которое возбудили по факту гибели ребёнка в детском саду в Тобольске (Тюменская область).

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего.

В четверг, 4 мая, тело девочки 2019 года рождения без признаков насильственной смерти обнаружили в игровом домике на детской площадке, передаёт «Вслух.ру».

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве восьмимесячного ребёнка в Ростове-на-Дону.