Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бастрыкин проконтролирует расследование обстоятельств гибели ребёнка в детсаду Тобольска

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, которое возбудили по факту гибели ребёнка в детском саду в Тобольске (Тюменская область).

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего.

В четверг, 4 мая, тело девочки 2019 года рождения без признаков насильственной смерти обнаружили в игровом домике на детской площадке, передаёт «Вслух.ру».

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве восьмимесячного ребёнка в Ростове-на-Дону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить