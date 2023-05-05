Бастрыкин проконтролирует расследование обстоятельств гибели ребёнка в детсаду Тобольска
Об этом сообщает nashgorod.ru.
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего.
В четверг, 4 мая, тело девочки 2019 года рождения без признаков насильственной смерти обнаружили в игровом домике на детской площадке, передаёт «Вслух.ру».
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве восьмимесячного ребёнка в Ростове-на-Дону.