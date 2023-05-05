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«Ъ»: запрет на полёты беспилотников в России может отбросить отрасль на пять лет назад

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Запрет на полёты беспилотников в России может отбросить отрасль на пять лет назад.
«Ъ»: запрет на полёты беспилотников в России может отбросить отрасль на пять лет назад
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Newstead

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

«Запрет на полёты беспилотников в 40 российских регионах... откатит рынок к уровню 2018 года», — говорится в материале.

Отмечается, что он обойдётся отрасли в сумму до 10 млрд рублей.

Ранее в Свердловской области запретили использование беспилотников до снятия особого режима.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице со среды, 3 мая, ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов.

Также стало известно, что власти Московской области объявили о принятии решения запретить выдачу разрешений на полёты беспилотников.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой ввести временный мораторий на использование беспилотников.

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