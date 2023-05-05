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Врач Кузьменко: на пикнике молочные продукты могут стать причиной отравления

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Врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко рассказал, как в период длинных выходных, когда многие отправляются на пикник в парк или на дачу, избежать отравления.
Врач Кузьменко: на пикнике молочные продукты могут стать причиной отравления
  • Gettyimages.ru

Такие продукты, как майонез, кефир, творожные кондитерские изделия, нужно съедать в первую очередь, поскольку они очень быстро портятся, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

«Если вы берёте майонезный салат на пикник, его нельзя хранить вне холодильника, потому что это жирная, благоприятная среда для развития абсолютно всех бактерий», — объяснил Кузьменко.

По его словам, стоит также внимательно изучить сроки годности продуктов на упаковках, поскольку бывают случаи, когда испорченный продукт выглядит нормально. Если есть малейшие сомнения в свежести еды, от её употребления лучше отказаться, заключил он.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить развитием панкреатита и холецистита.

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