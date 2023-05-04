В Подмосковье более 14 тысяч человек трудоустроились благодаря порталу «Работа в России»
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства соцразвития.
Глава ведомства Людмила Болатаева отметила, что работу нашли как молодые специалисты, так и опытные профессионалы.
Уровень безработицы в регионе оценивается в 0,37%.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что сервис по поиску работы HeadHunter составил топ-10 вакансий на удалёнке в Санкт-Петербурге.