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В Подмосковье более 14 тысяч человек трудоустроились благодаря порталу «Работа в России»

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В Московской области более 14 тыс. человек трудоустроились благодаря порталу «Работа в России» с начала 2023 года.
В Подмосковье более 14 тысяч человек трудоустроились благодаря порталу «Работа в России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства соцразвития.

Глава ведомства Людмила Болатаева отметила, что работу нашли как молодые специалисты, так и опытные профессионалы.

Уровень безработицы в регионе оценивается в 0,37%.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сервис по поиску работы HeadHunter составил топ-10 вакансий на удалёнке в Санкт-Петербурге.

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