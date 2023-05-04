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В Москве рассказали о ходе обновления трамвайного парка

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Ежедневно столичные трамваи перевозят около 600 тыс. пассажиров. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о ходе обновления трамвайного парка.
В Москве рассказали о ходе обновления трамвайного парка
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог мэра.

Как отметил Собянин, в столице насчитывается 35 маршрутов, 855 остановок и пять депо.

«Возрождение Московского трамвая стало одним из главных приоритетов транспортной программы правительства Москвы», — заявил он.

По его словам, за последние шесть лет город закупил более 500 трёхсекционных и односекционных российских трамваев. В ближайшие годы будет поставлено ещё 150 односекционных вагонов, и обновление парка будет завершено.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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