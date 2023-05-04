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Театральный режиссер Беркович задержана как подозреваемая по уголовному делу

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Театральный режиссёр Евгения Беркович задержана в Москве как подозреваемая по уголовному делу. Об этом сообщила её сестра Мария Беркович.
Театральный режиссер Беркович задержана как подозреваемая по уголовному делу
  • РИА Новости

«Пока что мы знаем от адвоката, что Женя задержана как подозреваемая по уголовному делу», — сказала она РИА Новости.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что против Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Официально эта информация не подтверждена.

Мать режиссёра Елена Эфрос отмечала, что в её квартиру в Санкт-Петербурге пришли с обыском в рамках возбуждённого в отношении дочери дела. Женщина сообщила, что дело завели из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

Агентство пишет, что Беркович окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году, она ставила спектакли в МХТ имени А.П. Чехова, «Гоголь-центре» и работала в труппе «Седьмая студия».

Вместе с этим ТАСС пишет, что Следственный комитет также задержал драматурга Светлану Петрийчук. Её адвокат Юлия Кузнецова подтвердила задержание подзащитной.

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