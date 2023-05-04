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В Казани прошла церемония открытия памятника Герою Советского Союза Кузнецову

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На Арском кладбище в Казани состоялась церемония открытия памятника Герою Советского Союза Борису Кузнецову.
В Казани прошла церемония открытия памятника Герою Советского Союза Кузнецову
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу раиса Татарстана.

«Сегодня мы открываем памятник человеку-легенде — Герою Советского Союза Борису Кирилловичу Кузнецову. Татарстан всегда славился беззаветно преданными своей стране воинами. Героями Советского Союза стали 185 человек — уроженцев республики и 168 человек, чьи судьбы были связаны с Татарстаном», — заявил раис республики Рустам Минниханов.

Также в Казани открыли стелу «Город трудовой доблести», передаёт inkazan.ru.

«Это знаковое, историческое событие для Татарстана и страны в целом. Татарстан в годы Великой Отечественной войны был важным деловым центром страны. Для фронта производилось свыше 400 наименований оружия, боеприпасов», — отметил Минниханов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.

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