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Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в три раза в апреле

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В апреле 2023 года дилеры продали 75,6 тыс. новых автомобилей, что в три раза больше, чем годом ранее, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат».
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в три раза в апреле
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Лидирует по продажам LADA. За месяц реализовано более 25 тыс. новых машин.

Второе место занимает Cherry — 9,2 тыс. автомобилей.

Далее следуют Geely и Haval, а также Kia.

Что касается моделей, то лидирует LADA Granta с долей на рынке в 22,25%.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с Inforeactor перечислил тонкости использования каршеринга. В частности, он отметил, что цена аренды зависит от того, машиной какой марки пользуется водитель, как часто арендует её, какие расстояния преодолевает.

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