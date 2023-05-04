Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в три раза в апреле

В апреле 2023 года дилеры продали 75,6 тыс. новых автомобилей, что в три раза больше, чем годом ранее, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат».

Об этом сообщает ФАН.

Лидирует по продажам LADA. За месяц реализовано более 25 тыс. новых машин.

Второе место занимает Cherry — 9,2 тыс. автомобилей.

Далее следуют Geely и Haval, а также Kia.

Что касается моделей, то лидирует LADA Granta с долей на рынке в 22,25%.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с Inforeactor перечислил тонкости использования каршеринга. В частности, он отметил, что цена аренды зависит от того, машиной какой марки пользуется водитель, как часто арендует её, какие расстояния преодолевает.