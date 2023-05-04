Эндокринолог Островская: некоторые витамины нельзя принимать одновременно
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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт привела в качестве примера кальций и железо или магний, а также витамин С и железо.
«Кальций влияет на усвоение многих элементов. Например, он препятствует усвоению железа, поэтому рекомендуется избегать их одновременного приёма: это может привести к дефициту железа в организме. Железодефицитная анемия может привести к учащённому или нерегулярному сердцебиению», — пояснила Островская.
По её словам, высокие дозы кальция влияют и на усвоение магния.
«Кроме того, не стоит одновременно принимать кальций и поливитамины — они просто не будут эффективны», — добавила эксперт.
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