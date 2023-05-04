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Подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани раскаялся в суде

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Подозреваемый в убийстве двух аниматоров на Кубани Арам Татосян раскаялся в ходе заседания по вопросу его ареста. 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали по дороге домой после выступления 28 апреля.
Подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани раскаялся в суде
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Я не хотел, чтобы так получилось, я каюсь... Я неправильно всё сделал. Надо было их отпустить. Кирилла я не трогал... только девушку», — сказал он.

По его словам, ему досталось 30 тыс. рублей из похищенных денег.

Татосян заявил, что изначально на трассе он и двое других подозреваемых действительно хотели помочь поменять колесо.

Но затем они решили ограбить Кирилла и Татьяну.

Он добавил, что убийство произошло спонтанно.

По версии следствия, трое подозреваемых (30 лет, 31 год и 45 лет) напали на потерпевших около станицы Березанской, а после украли у них деньги, а также банковские карты, с которых также сняли средства в нескольких банкоматах. Похитив денежные средства, злоумышленники убили своих жертв.

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