Подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани раскаялся в суде
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Я не хотел, чтобы так получилось, я каюсь... Я неправильно всё сделал. Надо было их отпустить. Кирилла я не трогал... только девушку», — сказал он.
По его словам, ему досталось 30 тыс. рублей из похищенных денег.
Татосян заявил, что изначально на трассе он и двое других подозреваемых действительно хотели помочь поменять колесо.
Но затем они решили ограбить Кирилла и Татьяну.
Он добавил, что убийство произошло спонтанно.
По версии следствия, трое подозреваемых (30 лет, 31 год и 45 лет) напали на потерпевших около станицы Березанской, а после украли у них деньги, а также банковские карты, с которых также сняли средства в нескольких банкоматах. Похитив денежные средства, злоумышленники убили своих жертв.