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В Тобольске девочку обнаружили мёртвой в игровом домике в детском саду

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В городе Тобольске Тюменской области во время утренней прогулки в игровом домике на площадке в детском саду обнаружили мёртвой девочку 2019 года рождения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В Тобольске девочку обнаружили мёртвой в игровом домике в детском саду
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального управления СК.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК России).

Место происшествия осматривает следователь. Допрашиваются сотрудники детсада и родные девочки.

Назначена судмедэкспертиза. Также будет дана правовая оценка работе сотрудников детсада.

В апреле дошкольник скончался во время дополнительных учебных занятий в подмосковном селе Быково Раменского городского округа Московской области.

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