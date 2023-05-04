В Тобольске девочку обнаружили мёртвой в игровом домике в детском саду
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального управления СК.
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК России).
Место происшествия осматривает следователь. Допрашиваются сотрудники детсада и родные девочки.
Назначена судмедэкспертиза. Также будет дана правовая оценка работе сотрудников детсада.
В апреле дошкольник скончался во время дополнительных учебных занятий в подмосковном селе Быково Раменского городского округа Московской области.