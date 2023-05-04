В Тобольске девочку обнаружили мёртвой в игровом домике в детском саду

В городе Тобольске Тюменской области во время утренней прогулки в игровом домике на площадке в детском саду обнаружили мёртвой девочку 2019 года рождения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального управления СК. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК России). Место происшествия осматривает следователь. Допрашиваются сотрудники детсада и родные девочки. Назначена судмедэкспертиза. Также будет дана правовая оценка работе сотрудников детсада. В апреле дошкольник скончался во время дополнительных учебных занятий в подмосковном селе Быково Раменского городского округа Московской области.