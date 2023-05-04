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РИА Новости: одним из агентов украинской разведки мог оказаться бизнесмен из Подмосковья

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Одним из задержанных российскими спецслужбами агентов украинской разведки мог оказаться бизнесмен из Подмосковья Константин Евмененко.

Об этом информирует РИА Новости, ознакомившись с соцсетями подозреваемого.

Отмечается, что бизнесмен имел бизнес в Крыму, при этом обе его компании были признаны банкротами.

Кроме того, в предположительно связанной с Евмененко квартире в подмосковном Домодедово оказалась женщина, которая на вопрос, знакома ли она с бизнесменом, сказала, что не будет давать никаких комментариев.

Ранее в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю заявили, что суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили теракты и покушения в российском регионе.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил российские спецслужбы за предотвращение покушения на руководство республики со стороны украинской агентуры.

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