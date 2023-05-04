РИА Новости: одним из агентов украинской разведки мог оказаться бизнесмен из Подмосковья

Одним из задержанных российскими спецслужбами агентов украинской разведки мог оказаться бизнесмен из Подмосковья Константин Евмененко.

Об этом информирует РИА Новости, ознакомившись с соцсетями подозреваемого.

Отмечается, что бизнесмен имел бизнес в Крыму, при этом обе его компании были признаны банкротами.

Кроме того, в предположительно связанной с Евмененко квартире в подмосковном Домодедово оказалась женщина, которая на вопрос, знакома ли она с бизнесменом, сказала, что не будет давать никаких комментариев.

Ранее в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю заявили, что суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили теракты и покушения в российском регионе.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил российские спецслужбы за предотвращение покушения на руководство республики со стороны украинской агентуры.