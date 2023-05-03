Выставка «Великие сражения Великой Отечественной войны» пройдёт в Оренбурге

Выставка «Великие сражения Великой Отечественной войны» откроется в сквере у Дома Советов в Оренбурге в четверг, 4 мая.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на мэрию.

О главных битвах, а также о жизни советских граждан расскажут десять инсталляций. Диорамы расположены в хронологическом порядке.

Посетить экспозицию можно до 10 мая.

Тем временем 9 мая из Ростова-на-Дону запустят поезд на паровозной тяге, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу СКЖД. Состав сделает первую остановку в селе Приморка, откуда можно доехать до военно-исторического комплекса Самбекские высоты. Паровоз отправится дальше в Таганрог.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.