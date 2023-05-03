Молодёжный юридический форум пройдёт в Петербурге 10 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере».
Как ожидается, на молодёжный форум приедут более 400 участников. Они встретятся с представителями государственной власти, юридического бизнеса, науки, образования.
«Молодёжный юридический форум, который пройдёт в стартовый день «большого» Петербургского международного юридического форума, станет площадкой для честного и открытого диалога между юристами разных поколений», — заявил член-корреспондент РАН ректор СПбГУ Николай Кропачёв.
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