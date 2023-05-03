Спасатели ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами в Краснодарском крае

Пожарные ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами в посёлке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в МЧС России по региону.

РИА Новости

«В 20:15 ликвидация открытого горения», — приводит сообщение ведомства РИА Новости. Ранее глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков заявил, что площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани достигла 1,2 тыс. кв. м.