Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Спасатели ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами в Краснодарском крае

Короткая ссылка
Пожарные ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами в посёлке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в МЧС России по региону.
Спасатели ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами в Краснодарском крае
  • РИА Новости

«В 20:15 ликвидация открытого горения», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков заявил, что площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани достигла 1,2 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить